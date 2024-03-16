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YSK görevlisinin 'Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın' sözleri tepki çekti! İnceleme başlatıldı

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#Şanlıurfa#Siverek#YSK
YSK görevlisinin Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın sözleri tepki çekti İnceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 15:37

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde görevlendirilen öğretmenlere yönelik eğitim toplantısında bir seçim kurulu görevlisinin, 20 dakikalık video sonrası salondaki öğretmenlere, "Anladınız mı? Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın" sözleri tepkiye sebep oldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), inceleme başlattı.

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31 Mart yerel seçimleri için Siverek’te görev yapacak öğretmenlere yönelik ilçe seçim kurulu yöneticileri tarafından bir okulda eğitim toplantısı yapıldı. Seçimde uyulması gereken kuralların anlatıldığı toplantıda ismi açıklanmayan seçim kurulu görevlisi, 20 dakikalık video sonrası öğretmenlere "Anladınız mı? Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın" dedi. Bu sözler üzerine bazı öğretmenler, görevliye tepki gösterdi. Yaşanan salondaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla inceleme başlatıldı. 

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#Şanlıurfa#Siverek#YSK

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