YSK Gelecek Partisi’ne seçim vizesi verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde, 6 Haziran’da yapılacak belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine, Gelecek Partisi’nin de katılabileceğine karar verdi. Bu kararla seçime katılabilecek siyasi parti sayısı 19’dan 20’ye çıktı.
YSK, Güney beldesindeki seçimlere katılma yeterliliğine sahip 19 siyasi partiyi, 24 Mart tarihli kararıyla belirlemişti. ‘Teşkilatlanma koşulunu sağlamadığı’ gerekçesiyle Gelecek Partisi listede yer almadı. Parti yetkilileri bazı ilçelerin kongre sonuçlarının ilçe kaymakamlıklarına geç bildirilmesi veya bazı kaymakamlık ve valilik il sivil toplum müdürlüklerinin sonuçları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na zamanında bildirmemesinin, bu sonuca sebebiyet vermiş olabileceğini belirterek YSK’ya itiraz etti. YSK partinin itirazı üzerine, kongre evraklarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 31 Mart’ta gönderdi. Yeniden değerlendirme yapılarak, partinin teşkilat kütüğünün gönderilmesi talep edildi. Gelecek Partisi’nin seçime katılmak için gereken teşkilatlanmayı tamamladığı belirlendi.
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