YSK Gelecek Partisi’ne seçim vizesi verdi

YSK, Güney beldesindeki seçimlere katılma yeterliliğine sahip 19 siyasi partiyi, 24 Mart tarihli kararıyla belirlemişti. ‘Teşkilatlanma koşulunu sağlamadığı’ gerekçesiyle Gelecek Partisi listede yer almadı. Parti yetkilileri bazı ilçelerin kongre sonuçlarının ilçe kaymakamlıklarına geç bildirilmesi veya bazı kaymakamlık ve valilik il sivil toplum müdürlüklerinin sonuçları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na zamanında bildirmemesinin, bu sonuca sebebiyet vermiş olabileceğini belirterek YSK’ya itiraz etti. YSK partinin itirazı üzerine, kongre evraklarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 31 Mart’ta gönderdi. Yeniden değerlendirme yapılarak, partinin teşkilat kütüğünün gönderilmesi talep edildi. Gelecek Partisi’nin seçime katılmak için gereken teşkilatlanmayı tamamladığı belirlendi.

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