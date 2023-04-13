YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasını onayladı

Güncelleme Tarihi:
Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ikinci sırada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan dördüncü sırada pusulada yer alacak.