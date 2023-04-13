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YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasını onayladı

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#YSK#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Oy Pusulası
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasını onayladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 13:27

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası YSK tarafından onaylandı.

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Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ikinci sırada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan dördüncü sırada pusulada yer alacak.

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasını onayladı

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#YSK#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Oy Pusulası

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