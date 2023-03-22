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YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı

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#Cumhurbaşkanı Adayları#Cumhurbaşkanı Adayları İmza#YSK İmza Sayıları
YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 20:58

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ilk gün sonuçları açıklandı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde:

Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
Tevfik Ahmet Özal: 237
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34

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#Cumhurbaşkanı Adayları#Cumhurbaşkanı Adayları İmza#YSK İmza Sayıları

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