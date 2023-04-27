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YSK Başkanı’ndan Hatay’da sandık incelemesi

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#YSK#Hatay#Secim2023
YSK Başkanı’ndan Hatay’da sandık incelemesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dün deprem bölgesi Hatay’da konteyner ve çadırkentleri ziyaret etti, il-ilçe seçim kurullarında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Yener, “Kentte 350 bin civarında seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur” dedi. Yener, özetle şunları söyledi:

350 BİN SEÇMEN

“Yarın (bugün) bir heyetimiz Adıyaman ve Şanlıurfa’da incelemelerde bulunacak. Burada, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oylarını kullanabilmeleri için konteyner alanlar oluşturulmuş. Büyük ihtimalle depremden etkilenen diğer illerimizde de bu ve buna benzer konteynerlerimiz kullanılacak. Sizlerin de gördüğü gibi seçmenlerin oy kullanması açısından gayet güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde de gerekli eksiklikler giderilecek. Hatay’ımız şu an için seçime hazır vaziyettedir. Vatandaşımız ve tüm siyasi partilerimiz şundan emin olabilirler, seçim güvenliği açısından Hatay ve diğer illerimizde gerekli tedbirler alınmıştır. Hatay’da 350 bin civarında seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur.”

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Yaklaşık 350 bin kişinin oy kullanacağı açıklanan Hatay’ın nüfusu 2019 yılı verilerine göre 1 milyon 628 bin 894 idi.

 

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#YSK#Hatay#Secim2023

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