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YSK Başkanı Yener'den yerel seçim açıklaması

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#Ahmet Yener#YSK#Yerel Seçim
YSK Başkanı Yenerden yerel seçim açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 10:22

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinin seçime hazır olduğunu belirten Yener, "Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.

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YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız

* Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.

* Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor.

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#Ahmet Yener#YSK#Yerel Seçim

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