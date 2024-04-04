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YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'Van' açıklaması: Gerekçeli karar bugün yazılacak

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#YSK#Ahmet Yener#Van
YSK Başkanı Ahmet Yenerden Van açıklaması: Gerekçeli karar bugün yazılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 10:52

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili itirazların bugün de görüşüleceğini belirterek, "Van ile ilgili verilen gerekçeli karar bugün yazılacak" ifadelerini kullandı.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Yurdun değişik yerlerinden itirazlar var. Onları kurul değerlendiriyor" diye konuştu.

Yurt genelinde yapılan itirazların bugün de görüşüleceğini söyleyen Yener, Van'da mazbatanın DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına ilişkin ise "Van ile ilgili verilen gerekçeli karar bugün yazılacak" ifadesini kullandı.

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#YSK#Ahmet Yener#Van

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