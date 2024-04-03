×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: YSK'dan Van kararı: Mazbata DEM Parti'ye verilecek

Güncelleme Tarihi:

#VAN#Seçim#Mazbata
Son dakika: YSKdan Van kararı: Mazbata DEM Partiye verilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 18:50

Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti'nin itirazını kabul etti. Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

Haberin Devamı

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt, alınan kararla ilgili son dakika gelmişmesini canlı yayında duyurdu. Alyurt, "YSK,özellikle Van Seçim Kurulu'nun aldığı karar gündemiyle toplandı. Saat 17'de başlayan toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Bu kritik karar alındı. DEM Parti itirazı değerlendirildi. 11 kişilik YSK heyetiyle toplantı gerçekleştirildi. 7'ye 4 oy çokluğuyla DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. 2016 ile 2019 yılları arasından Abdullah Zeydan hapis cezasına mahkum edilmişti ve cezasını infaz etmişti. 23 Nisan 2023 yılında mahkeme Zeydan'ın talebini kabul etmişti. Diyarbakır Savcılığı tarafından bir itiraz süreci olmuştu. DEM Parti'den YSK'ya itiraz süreci olmuştu" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#VAN#Seçim#Mazbata

BAKMADAN GEÇME!