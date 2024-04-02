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YRP’den büyük çıkış... 3. parti oldu

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#Yeniden Refah Partisi#Erbakan#Seçim
YRP’den büyük çıkış... 3. parti oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde ortaya ilginç sonuçlar da çıktı. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın 2018’de kurduğu Yeniden Refah Partisi, tek başına katıldığı ilk seçimde yüzde 6.19 oy oranıyla üçüncü parti oldu.

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YRP, 2023’te AK Parti ile ittifak halinde girdiği seçimde 4 milletvekili çıkarmıştı. İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan’ın liderliğindeki YRP, Meclis’te 49 sandalyeli MHP ve 57 sandalyeli DEM Parti’yi geride bıraktı. Şanlıurfa Büyükşehir ve Yozgat olmak üzere iki şehir belediyesi kazanan YRP, YSK’nın dün açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre 37 ilçe ve 19 beldede yönetimi aldı.

1994 MOTTOSU

YRP, Cumhur İttifakı çatısı altında katıldığı 2023 seçiminde 1 milyon 527 bin seçmenle yüzde 2.8 oy almıştı. Parti, pazar günkü seçimde 2 milyon 845 bin civarında tercihle oy oranını yüzde 6.19’a çıkardı. Seçim kampanyasını “Ahlaklı belediyecilik” sloganı üzerine kuran Fatih Erbakan, babası Erbakan’ın 1994 yerel seçimindeki çıkışına benzer başarıya imza atacaklarını savunmuştu. Erbakan, babasının kamyon kasasında kampanya yürüttüğü bir fotoğrafı da sık sık kullandı. Necmettin Erbakan’ın liderliğindeki Refah Partisi, 1994’te büyükşehirlerde yüzde 22’ye ulaşan oyla birinci parti olmuş ve İstanbul, Ankara dahil 6’sı büyükşehir olmak üzere 329 il ve ilçede başkanlıkları kazanmıştı. Erbakan’ın eniştesi ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de İstanbul büyükşehir adaylığında yüzde 2.6 oy aldı.

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#Yeniden Refah Partisi#Erbakan#Seçim

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