YRP ABB Başkan adayı Suat Kılıç: Sayın Yavaş AŞTİ'ye mülteci muamelesi yapıyor

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Yeniden Refah Partisi'nin ABB adayı Suat Kılıç seçim çalışmaları kapsamında AŞTİ'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, ABB'nin AŞTİ esnafının yanında olmadığını söyleyerek, "AŞTİ, Ankara'nın ulaşımının kalbidir. Burası 81 ile gitmek için gelip toplandığımız yerdir. ABB'nin buraya yabancı muamelesi yapmaması gerekiyor. Sayın Yavaş AŞTİ'ye mülteci muamelesi yapıyor. Bir belediye olarak çözülebilecek, çözülemeyecek sorunlar vardır ama insanların yanında olarak onlara değerli olduklarını hissettirmek lazımdır. Bugün Ankara'yı yönetenler ve başta ABB, AŞTİ esnafının yanında durmuyor. Esnafın dertlerinin farkında değil ve ayrıca çözüm odaklı değil. Burası belediyenin kaderine terk ettiği şehirlerarası otobüs terminalidir. Binlerce insan 10 bin konuta buradan ekmek götürüyor. Yokmuş gibi, keşke olmasaydı gibi davranıyorlar. Dikkatlerini çekmek için söylüyorum. AŞTİ'de çalışanlar Ankara'nın sandıklarında oy kullanıyorlar, uyanın. Bu insanlar yabancı değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu kurumun, burada çalışanların sorunları var. Şu şirketlerin, bankoların, AŞTİ esnafının problemleri var. Buraya dönün bir kulak verin ve bunlar çözülebilir belediyenin imkanlarıyla çözülemeyecek bir sorun değil. Bu kayıtsızlığı, bu ilgisizliği ve bu terk edilmişliği AŞTİ esnafı tarafından pazar günü cezalandırılacağını biliyorum. Ayrıca esnaf ilgili şunu da söylemek istiyorum. Esnafımızın kamu kaynaklarından ve belediyeden desteğe, can suyu kredisine ihtiyacı var. Bu işletmelerin yaşaması gerekiyor. Ayrıca caddede ve sokaktaki esnafımızın da desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

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'VATANDAŞ BAYRAĞI ELİNE ALDI'

Vatandaşların birbirlerine Yeniden Refah Partisi'ne oy verilmesi gerektiğini ifade eder bir hale geldiklerini söyleyen Kılıç, "Partimize ilgi, alaka çok yüksek. Gerçekten programlara yetişemiyoruz ve her gün 4-5 iftara davetiye alıyor, iftarlara yetişemiyoruz. Davet edildiğimiz programlara yetişip gidemiyoruz. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Yine Yeniden Refah Partisi'nin gerçekten yükselen bir grafiği var. Her geçen gün bu grafik artıyor ve kalan bir hafta muhtemelen Yeniden Refah Partisi açısından geçtiğimiz bir aydan çok daha da bereketli olacak.

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Vatandaş bayrağı eline aldı sahiplendi. Vatandaş Yeniden Refah Partili adaylardan daha fazla bizim için çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük ilgi, alaka var. Şanlıurfa mitinginde de aynı manzarayı gördük. Bugün İstanbul mitingi olacak. İstanbul'da da mitingin çok katılımlı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle Ankara'nın bütün ilçelerinde, mahallelerindeki STK'lar, neredeyse taraf olduklarını beyan eder hale geldi. Toplum, vatandaşlar, esnafımız, adaylar olarak bizden daha fazla bizim için çalışıyor. Vatandaşın bizim için bizden daha fazla çalıştığı yerde söz bitmiştir. Adını net olarak koyuyorum; 'Sözün bittiği yerdeyiz' Toplum önümüze geçti ve bu toplum bize yol gösteriyor" dedi.

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