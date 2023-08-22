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Yozgat'taki otobüs faciasının nedeni belli oldu! 12 kişi can vermişti... Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

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#Yozgat#Sivas#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 14:04

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otobüs kazasında 12 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının şoför Adem Tatlısu'nun (63) kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli tıpta otopsisi yapılan Tatlısı, bugün memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, önceki gece, Sivas- Yozgat kara yolunda, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

Kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi. Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi.

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Yozgattaki otobüs faciasının nedeni belli oldu 12 kişi can vermişti... Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Yozgattaki otobüs faciasının nedeni belli oldu 12 kişi can vermişti... Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Adem Tatlısu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyüne getirdi. Burada öğle namazının ardından kılınan ve yakınları ile köylülerin katıldığı cenaze namazı sonrası Tatlısu son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgattaki otobüs faciasının nedeni belli oldu 12 kişi can vermişti... Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

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Öte yandan, aynı kazada hayatını kaybeden yolculardan İlker Akdağ da (35), Sivas kent merkezinde Hacı Bektaş Cemevi'ndeki cenaze programının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yozgattaki otobüs faciasının nedeni belli oldu 12 kişi can vermişti... Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

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#Yozgat#Sivas#Trafik

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