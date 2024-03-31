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Yozgat'ta sandık başında kalp krizinden yaşamını yitirdi

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#Yozgat#Seçim#Sağlık
Yozgatta sandık başında kalp krizinden yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 13:04

Yozgat'ta Lök köyünde oy verme işlemi sırasında kalp krizi geçiren yetmiş altı yaşındaki Mustafa İldiş, hayatını kaybetti.

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Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde oturan Mustafa İldiş, sabah 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere köyün atıl durumdaki sağlık ocağında kurulan sandığa gitti. Görevlilerden pusula, zarf ve mührü aldıktan sonra kabine ilerleyen İldiş, fenalaşarak yere yığıldı. Çevresindeki vatandaşların müdahalesinin ardından otomobille Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen İldiş, yolda hayatını kaybetti. İldiş'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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#Yozgat#Seçim#Sağlık

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