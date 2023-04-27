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Yozgat'ta hızlı trene yoğun ilgi

Güncelleme Tarihi:

#Yozgat#YHT#Hızlı Tren
Yozgatta hızlı trene yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 13:50

Yozgat Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda, dün hizmete alınan Ankara-Sivas YHT'yi kullanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

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Ankara-Sivas YHT hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı törenle dün hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, tren seferlerinin mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Bugün ücretsiz olarak halka açılan hızlı tren, Yozgat'ta yoğun ilgi gördü. Ankara ve Sivas'a gitmek üzere rezervasyon yaptıran vatandaşlar Yozgat YHT Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yozgatta hızlı trene yoğun ilgi

'YILLARDIR BEKLİYORDUK'

hızlı tren ile Ankara'ya oradan da Konya'ya gideceğini söyleyen Betül Korkmaz, "Akraba ziyareti için Yozgat'a gelmiştim. Buradan Konya'ya otobüsle geri dönecektim; ama hızlı trenin açıldığını duyunca biletimi iptal edip aktarmalı olarak Konya'ya gitmeye karar verdim. Normalde yüksek hızlı treni Ankara-Konya arasında kullanıyordum. Yozgat'a da gelmesi çok iyi oldu, yıllardır özlemle bekliyorduk" dedi.

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Yozgatta hızlı trene yoğun ilgi

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#Yozgat#YHT#Hızlı Tren

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