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Gündem
YOZGAT (AA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Yozgat'ta bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 sikke ve 75 obje ele geçirildi

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Yozgat'ta bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 sikke ve 75 obje ele geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 sikke ve çeşitli ebatlarda 75 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda sikke ve obje bulunduğu bilgisi üzerine Ü.A'nın evine Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 45 sikke, çeşitli ebatlarda 75 obje ile define arama dedektörü ve alan tarama cihazı bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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