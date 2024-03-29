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Yozgat DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama

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#Yozgat#DEAŞ#Operasyon
Yozgat DEAŞ operasyonu 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 19:16

Yozgat merkezli 2 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 7 adet akıllı cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar 3 adet flash bellek, 7 adet sim kartı ve bir miktar para ile örgüte ait dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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#Yozgat#DEAŞ#Operasyon

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