Yozgat DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama

Haberin Devamı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 7 adet akıllı cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar 3 adet flash bellek, 7 adet sim kartı ve bir miktar para ile örgüte ait dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.