Oya ARMUTÇU / ANKARA
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YouTube’dan soruşturma açan savcıya inceleme
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) maske, sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamasına dönük salgın tedbirleri ve aşı uygulamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle YouTube’dan video çekerek resen soruşturma başlattığını açıklayan Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlattı.
HSK inceleme kapsamında müfettiş görevlendirdi. HSK incelemesi sonrasında savcının örneği bulunmayan şekilde resen başlattığı soruşturmayı video çekerek kamuoyuna duyurmasının disiplin işlemi gerektirip gerektirmeyeceği ve yetki aşımı olup olmadığı ortaya konulacak.
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