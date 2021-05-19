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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

YouTube’dan soruşturma açan savcıya inceleme

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
YouTube’dan soruşturma açan savcıya inceleme

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) maske, sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamasına dönük salgın tedbirleri ve aşı uygulamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle YouTube’dan video çekerek resen soruşturma başlattığını açıklayan Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlattı.

HSK inceleme kapsamında müfettiş görevlendirdi. HSK incelemesi sonrasında savcının örneği bulunmayan şekilde resen başlattığı soruşturmayı video çekerek kamuoyuna duyurmasının disiplin işlemi gerektirip gerektirmeyeceği ve yetki aşımı olup olmadığı ortaya konulacak.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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