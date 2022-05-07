YÃ¶rÃ¼k Festivali temsili gÃ¶Ã§le baÅŸladÄ±: Biz gÃ¶Ã§eriz buralardan geÃ§eriz

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Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi 3 gÃ¼nlÃ¼k UluslararasÄ± Antalya YÃ¶rÃ¼k-TÃ¼rkmen Festivali, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle dÃ¼n sabah start aldÄ±. Ä°lk olarak Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nda Ã§elenk sunuldu.

FestivaleÂ Azerbaycan ve KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 29 Ã¼lkeden ziyaretÃ§i katÄ±lÄ±yor.

DUALARLA YOLA Ã‡IKILDI

Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek ve yetkililer, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe YÃ¶rÃ¼k poÅŸusuyla katÄ±ldÄ±.

YÃ¶rÃ¼k gÃ¶Ã§Ã¼ duasÄ± ve saygÄ± duruÅŸunun ardÄ±ndan Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. Daha sonra YÃ¶rÃ¼k gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ temsil eden kortej, meydandan hareket etti. Korteje Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek, CHP Antalya Milletvekili Cavit ArÄ±, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi eski baÅŸkanÄ± Bekir Kumbul, YÃ¶rÃ¼k-TÃ¼rkmen dernekleri temsilcileri katÄ±ldÄ±. Azerbaycan, KÄ±rgÄ±zistan gibi Ã¼lkelerden gelen misafir katÄ±lÄ±mcÄ±lar da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe renk kattÄ±. BaÅŸkan Muhittin BÃ¶cek ve beraberindekilerin YÃ¶rÃ¼k poÅŸusu taktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte develer, kangal ve Ã§oban kÃ¶pekleri, atlar ve geleneksel giyimli YÃ¶rÃ¼kler eÄŸlenceli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu. Kortej yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ KaraalioÄŸlu ParkÄ±â€™nda tamamladÄ±.Â

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Festival iÃ§in develer sÃ¼slendi, YÃ¶rÃ¼kler geleneksel kÄ±yafetlerini giydi.





CÄ°RÄ°T, GÃœREÅž, OKÃ‡ULUK...

8 MayÄ±sâ€™ta sona erecek olan festivalde YÃ¶rÃ¼k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tÃ¼m yÃ¶nleriyle yaÅŸatÄ±lacak. Dans topluluklarÄ± ve yerel sanatÃ§Ä±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Musa EroÄŸlu, Kubat ve Zaraâ€™nÄ±n da konser vereceÄŸi festivale katÄ±lmak isteyenler iÃ§in toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± ÅŸehrin farklÄ± noktalarÄ±ndan iki saatte bir festival alanÄ±na Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m saÄŸlayacak. YaklaÅŸÄ±k 400 dÃ¶nÃ¼m Ã¼zerine kurulan festival alanÄ±nda 3 gÃ¼n boyunca atlÄ± cirit, at Ã¼stÃ¼nde gÃ¼reÅŸ, savaÅŸ oyunlarÄ±, okÃ§uluk ve halk oyunlarÄ± gÃ¶sterileri yapÄ±lacak. Festivale 29 Ã¼lke, il ve ilÃ§e belediyeleri, dernekler ve kooperatifler katÄ±lÄ±yor.

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