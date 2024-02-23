Yönetim Kurulu Başkanı ‘pes’ dedirtti: Mail atmışlar görmedim

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen felaketin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından yurtdışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci’nin ifadesi ortaya çıktı. Facia günü ABD’de olan Demirci, olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı göndermesiyle ilgili şunları söyledi:

YETKİLİ KİŞİ JAIN’Dİ

“Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda, 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır. Buradaki durumda en yetkili kişi Jain’dir (Tutuklu yargılanan Kanada uyruklu Jain Ronald Guille). Zaten söz konusu olayda durdurma kararı vermiş ancak neden söz konusu yerde incelemelerin yapıldığını bilmiyorum. O kişilerin orada hangi amaçla bulunduklarını bilmiyorum.”

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Cengiz Yalçın Demirci

‘MADENDE RUTİN PATLAMALAR OLUYORDU’

- İfadesinde maden ocağında yaşanan ve yapılan birçok şeyden haberi olmadığını iddia eden Demirci, “Normalde belirli aralıklarla rutin patlamalar olmaktadır. Ancak olayın olduğu gün herhangi bir patlama olup olmadığını bilmiyorum. Eğer patlama olmuş ise de bunun yığın liç sahasına tehlike arz edip etmediğini bilmiyorum. Konteynerlerin oraya ne şekilde kimin talimatıyla konulduğunu bilmemekteyim. Yığın liçe ne kadar toprak dökümü yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Herhangi bir teknik bilgiye de sahip değilim” dedi.

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KAYIP İŞÇİLERİN YAKINLARIYLA İNCELEME

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, göçük altında kalan işçilerin yakınlarıyla sahada incelemede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar, “İş makineleri 24 saat aralıksız çalışarak yeni heyelan riskini ortadan kaldıracak. Biz de bin 400 metre kotuna çıkarak yürütülen hummalı çalışmaları toprak altında kalan kardeşlerimizin yakınlarıyla yerinde inceledik. İlk günden bu yana heyelanda kalan kardeşlerimize ulaşmak için yoğun bir mücadele veriyoruz. Her adımımızda, çalışmalarla ilgili her gelişmede kardeşlerimizin aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarını bilgilendiriyor, devletimizin yanlarında olduğunu en güçlü şekilde hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.