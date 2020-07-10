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Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Kubilay Gürler (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini park edip, yolun karşısına geçmek isteyen Kubilay Gürler'e, Önder B.'nin (21) kullandığı 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı. Gürler, ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırıma çıkıp, park halindeki bir otomobil ile bir ATV'ye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gürler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Önder B.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kaza anının güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilinden inen Gürler'e yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşmaları yer alıyor.

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