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MARDİN (İHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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Mardin’in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere, Büyükşehir Belediyesi mevkinde şehir içi aracından inerek karşıya geçmek isteyen Şehriban Şimdi'ye, 07 BTC 33 Plakalı otomobil çarptı. Kazada araçla metrelerce sürüklenerek Şimdi, ağır yaralandı. Kaza sırasında olay yerine yakın olan aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Kalabalık arasında kalan sürücüyü güvenlik güçleri zorlukla olay yerinden uzaklaştırırken yaralı genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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