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Yolu trafiğe kapatıp dans ettiler! Eğlence çekicinin üstünde bile devam etti

#İstanbul#Beşiktaş#Çekici
Yolu trafiğe kapatıp dans ettiler Eğlence çekicinin üstünde bile devam etti

İstanbul Beşiktaş'ta trafiği kapatarak yüksek sesli müzik ile dans edenler o anları sosyal medya hesaplarında yayınladı. Bir otomobilinin çekiciye konularak çekilmesine rağmen sürücünün ve arkadaşının eğlenceye devam etmesi dikkat çekti.

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Akaretler'de farklı zamanlarda bir araya gelen kişiler, arabalarına yaptırdıkları özel ses sistemini açarak sokakta dans etti. Caddeyi trafiğe kapatan magandalar, çevreye ve trafikte bekleyen diğer sürücülere aldırış etmeden eğlenmeye devam etti.

İşte Fotoğrafları

Yol kapatan eğlence Çekicinin üzerinde bile eğlenmeye devam ettilerYol kapatan eğlence! Çekicinin üzerinde bile eğlenmeye devam ettilerHaberin Tüm Görselleri

Kimi eğlenirken kimi de o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında yayınladı. Bir sürücü ise otomobilinin çekici ile çekilmesine aldırış bile etmedi. Çekicinin üzerindeki arabasında müziği son ses açan sürücü ve yanındaki arkadaşı eğlenceye devam etti.

Özellikle hafta sonları artan eğlence mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Yolu trafiğe kapatıp dans ettiler Eğlence çekicinin üstünde bile devam etti

 

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#İstanbul#Beşiktaş#Çekici

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