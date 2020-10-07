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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Yolu kapatıp drift yaptı! İşte verilen ceza...

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Yolu kapatıp drift yaptı! İşte verilen ceza...
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletle yolu kapatarak drift lastik yakan kişi yakalandı. Motosikletliye 8 bin 426 lira para cezası kesildi.

İstanbul Caddesi'nde motosiklet üzerinde yol kesip, drift yapan ve lastik yakan kişi o anları kameralara kaydetti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Plakası ve kimliği tespit edilen sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

34 RFP 20 plakalı motosiklet sürücüsü Mete Ş'nin kullandığı motosiklet trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine el konuldu.

Mete Ş.'ye 'tescil plakası takmamaktan' 505 lira, 'driftten' 6 bin 141 lira, 'kask kullanmamaktan' 132 lira, 'teknik değişiklikten' 132 lira, 'yetersiz sürücü belgesinden' 228 lira ve 'sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan' 228 lira olmak üzere toplamda 8 bin 426 lira para cezası kesildi. Gözaltındaki Mete Ş. Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Yolu kapatıp drift yaptı İşte verilen ceza...

 

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