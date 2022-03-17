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Yolu kapalı köydeki hasta kızakla taşınıp, ambulans helikopterle sevk edildi

#Hakkari#Sağlık#Hastane
Yolu kapalı köydeki hasta kızakla taşınıp, ambulans helikopterle sevk edildi

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde rahatsızlanan tansiyon hastası Ramazan Erdil (70), Van'dan havalanan ambulans helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Erdil, helikoptere kadar da kızakla taşındı.

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Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yeşilova köyüne bağlı Kandilli mezrasında yaşayan tansiyon hastası Ramazan Erdil, rahatsızlandı. Yolların kardan kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yolun açılması uzun süreceği için sağlık ekipleri hastanın ambulans helikopter ile taşınması kararı aldı.

Van'dan havalanan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter köye ulaştı. Hasta yakınları ve sağlık görevlileri kızakla hastayı evinden alarak helikopterin olduğu bölgeye taşıdı. Helikoptere alınan hasta Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Erdil'nin yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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#Hakkari#Sağlık#Hastane

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