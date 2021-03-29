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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Yoldan geçen UMKE görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

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Yoldan geçen UMKE görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

AKSARAY'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Antalya'dan eğitim dönüşü, Konya'da rast geldikleri kazada, yaralı 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Yoldan geçen UMKE görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı
Konya şehir merkezinde dün iki araç çarpıştı. Antalya’da katıldıkları eğitim programından Aksaray’a dönen UMKE görevlileri, önlerinde meydana gelen kaza sonrası hızlı şekilde hareket ederek, yaralananlara acil müdahalede bulundu. Yaralanan sürücü ve araç içindeki kişilere ilk müdahaleyi yapan Aksaray UMKE ekibi, 4 yaralıyı, ihbar üzerine bölgeye gelen Konya 112 Acil ekiplerine teslim ederek hastaneye sevklerini sağladı.

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