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Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

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#Bilecik#Bozüyük#Kaza
Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 19:39

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Eskişehir istikametine doğru seyreden Ömer Ş. idaresindeki 16 JDZ 52 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrilmesi sonucunda tek taraflı kaza meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri araçtaki yaralıları çıkarmak için mücadele etti. Yapılan kontrollerde kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. isimli kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı yolcunun 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

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#Bilecik#Bozüyük#Kaza

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