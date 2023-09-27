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Yolda yürüyen kadının fotoğraflarını gizlice çekerken yakalanan şüpheli darbedildi

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#İstanbul#Sultangazi#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 15:35

İstanbul Sultangazİ'de yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken Alican A., mahalle sakinleri tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli Alican A., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonunda kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulunan şüpheli Alican A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alican A. adlı kişi, ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı darbetmeye başladı.

Mahalle sakinleri tarafından darbedilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.

TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLARDA ÇIKTI

Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Sultangazi#Taciz

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