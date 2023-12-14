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Yolda görenler şaşkına döndü... Boşanma davasına giden kadın aracına bu yazıyı astı

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#Bursa#Boşanma Davası#Bursa Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 09:41

Bursa'da Gülşah A.(29), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

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Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A., 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti.

Yolda görenler şaşkına döndü... Boşanma davasına giden kadın aracına bu yazıyı astı

Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Yolda görenler şaşkına döndü... Boşanma davasına giden kadın aracına bu yazıyı astı

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GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ

Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım.

Yolda görenler şaşkına döndü... Boşanma davasına giden kadın aracına bu yazıyı astı

Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

Yolda görenler şaşkına döndü... Boşanma davasına giden kadın aracına bu yazıyı astı

Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi. 

Yolda görenler şaşkına döndü... Boşanma davasına giden kadın aracına bu yazıyı astı

 

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#Bursa#Boşanma Davası#Bursa Haberleri

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