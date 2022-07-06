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Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu

#Diyarbakır#Yenişehir#Kolye
Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu

Diyarbakır'da A.Ç. adlı kadının, düğün dönüşü evinin önünde düşürdüğü ve bulamadığı 100 bin liralık altın kolyesi, polisin 100 saatlik kamera görüntüsü takibiyle bulundu. Kolyeyi aldığı belirlenen A.T., hakkında şikayetçi olunmayınca serbest bırakıldı.

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Olay, 3 Temmuz gecesi, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Yakınının düğününden dönen A.Ç., araçtan indikten sonra boynundaki altın kolyesini düşürdü. Eve girdiğinde 100 bin liralık kolyesinin olmadığını fark eden A.Ç., eşi C.Ç. ile geri dönüp araca ve çevreye baktı. El işlemeli altın kolyeyi bulamayan çift, polise başvurdu.

Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu

Adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 kilometrelik alandaki 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, A.T. adlı kişinin kolyeyi yerden aldığını belirledi. Adresi tespit edilen A.T., polis merkezine getirildi.

Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu

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İşlemlerin ardından kolye, sahibine teslim edildi. A.Ç. ve C.Ç., şikayetçi olmayınca A.T. de serbest bırakıldı. 

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#Diyarbakır#Yenişehir#Kolye

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