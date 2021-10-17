‘Yolcu taksimi kaçırıp 3 gün taksicilik yaptı’ iddiası... Yalancı kim?

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Taksi sahibi Murat Atabey’in iddiasına göre, geçen salı 05.00 sıralarında bir kişi 34 THA 05 plakalı taksisine Beylikdüzü’nden müşteri olarak bindi. Çatalca’daki TIR garajlarına babasını görmek için gideceğini söyleyen yolcu, TIR parkı yakınlarında taksiyi durdurdu. Bu sırada Atabey de tuvalet ihtiyacını gidermek için taksiden indi. Yolcu geri dönüp taksiyi alarak kaçtı.

TAKSİCİLER BULDU

Atabey taksinin çalındığını polise ihbar etti ayrıca taksicilerin bulunduğu WhatsApp grubundan da hırsızlığı paylaştı. Önceki gün Avcılar’da bir taksi şoförü çalınan taksiyi Ambarlı’da gördü. Polisler oraya gittiklerinde taksideki kişi kaçmaya başladı. Polisler taksiyi tekerleklerine ateş ederek durdurdu. Kaçmaya çalışan kişinin, uyuşturucu ve hırsızlık gibi 46 suçtan sabıkalı ve uyuşturucu suçundan aranan Abdülsamet Karata olduğu ortaya çıktı.

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STICKER YAPIŞTIRMIŞ

Taksinin sahibi Atabey, 2021 model aracı yeni aldıklarını belirterek, “Onu Beylikdüzü’nde müşteri diye almıştım. Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. 40’tan fazla suçtan kaydı varmış. Gitmiş aracın üstüne ‘Vur beni’ diye sticker yapıştırmış. Polis de oradan vurmuş. Keşke vursaydı, millet bundan kurtulurdu” dedi. Karata tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

‘KENDİ VERDİ’

Abdülsamet Karata polisteki ifadesinde taksiyi çalmadığını, sahibi Murat Atabey’in kendisine verdiğini iddia ederek şunları söyledi: “Murat Atabey’i önceden tanırım. Olay günü eşimle beraber kendilerinin Gazi Mahallesi’ndeki evinde oturmaya gittik. Evde bana taksiye şoför aradığını, bana çalışıp çalışamayacağımı sordu. Ben de ‘çalışırım’ dedim. Saat 23.00 sıralarında eşimle beraber çıktık. Murat bizi eve bırakacaktı. Yolda Murat’ı bir arkadaşı aradı. Ona ‘neredesin, yanıma gel beraber takılalım’ dedi. Murat da aracı bana bıraktı. ‘Zaten araçta sen çalışacaksın, sende kalsın’ diye aracı bana verdi. Ben onu Büyükçekmece, Menekşe Yolu’nda indirdim. Ondan sonra ne yaptı bilmiyorum. Aracı aldığım ilk gün Murat beni hiç aramadı. Diğer gün akşam vakti beni aradı. ‘Arabamı çaldın’ dedi. Ben de ‘Abi çalmadım, sen verdin ya’ dedim. ‘Arabayı bana getir, gel çorba içelim’ dedi. Ben de arabayı ona götürecekken polisler beni yakaladı. Ben de içmiştim. Korktum ve kaçtım.”