Yolcu seçen taksicilere 10 gün şoku

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İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde taksilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, yolcu seçen, kısa mesafe gidecek yolcuları kabul etmeyen sürücüler tek tek belirlendi.

Ekipler belirledikleri 12 taksicinin çalışma ruhsatlarının iptal edildiğini buna rağmen taksicilik yapmaya devam ettiklerini tespit edince her bir sürücüye 'çalışma ruhsatı askıya alındığı halde yolcu taşımak' maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplam 48 bin 768 lira ceza kesti. Ayrıca yolcu seçtiği belirlenen taksiler 10 gün süre ile trafikten menedildi.