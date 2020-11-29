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DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 00:45 | Son Güncelleme:

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı

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Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında 450 gram esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan F.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Asayiş ekipleri, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kurye ile batı illerine götürüleceği ihbarı aldı. Jandarma, şüphe üzerine Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmındaki çantada yapılan aramada 450 gram esrar ele geçirildi. Çantasında uyuşturucu bulunan F.Y. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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