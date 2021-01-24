Yolcu otobüsünde 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden gümrük kaçağı ürünler sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, bu kapsamda takibe aldıkları yolcu otobüsünü Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurdu.



Araçta yapılan aramada, özel bir bölüme gizlenmiş gümrük kaçağı 102 adet cep telefonu ele geçirildi.



Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.