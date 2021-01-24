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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 00:21 | Son Güncelleme:

Yolcu otobüsünde 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Yolcu otobüsünde 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 102 adet cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden gümrük kaçağı ürünler sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda takibe aldıkları yolcu otobüsünü Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, özel bir bölüme gizlenmiş gümrük kaçağı 102 adet cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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