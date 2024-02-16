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Yolcu otobüsleri yine can aldı... Çorum: 2 ölü, 6 yaralı! Yozgat: 2 ölü 17 yaralı

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#Yolcu Otobüsü#Çorum#Yozgat
Yolcu otobüsleri yine can aldı... Çorum: 2 ölü, 6 yaralı Yozgat: 2 ölü 17 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Çorum’dan Samsun’a giden Süleyman Çetintaş yönetimindeki 34 EPR 665 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Muharrem İnal yönetimindeki 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.

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Otobüs alev topuna dönerken, kaza yerinde can pazarı yaşandı. Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

TARLAYA DEVRİLDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinden Amasya’ya giden Mithat K. yönetimindeki Amasya Mis Turizm’e ait 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü de dün saat 03.51’de Yozgat’ta yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve muavin ile birlikte 4’ü ağır 19 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Dindar Kelsaka (64) ve Melda Yavuz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsleri yine can aldı... Çorum: 2 ölü, 6 yaralı Yozgat: 2 ölü 17 yaralı

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#Yolcu Otobüsü#Çorum#Yozgat

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