Yolcu otobüsleri yine can aldı... Çorum: 2 ölü, 6 yaralı! Yozgat: 2 ölü 17 yaralı

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Otobüs alev topuna dönerken, kaza yerinde can pazarı yaşandı. Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

TARLAYA DEVRİLDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinden Amasya’ya giden Mithat K. yönetimindeki Amasya Mis Turizm’e ait 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü de dün saat 03.51’de Yozgat’ta yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve muavin ile birlikte 4’ü ağır 19 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Dindar Kelsaka (64) ve Melda Yavuz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.