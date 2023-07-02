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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

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#Amasya#Minibüs#Trafik Kazası
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 17:57

Amasya’da yolcu minibüsü ile otomobilin, kavşakta çarpıştığı kazada 1'i bebek, 2’si çocuk, 21 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Amasya Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Yaşar Tiryaki (60) yönetimindeki minibüs, kavşakta Turgut Ceylan (47) yönetimindekiotomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 10 aylık bebek Ahmet Çınar Kürklü, Emirkan Ağzıaçık (22), Şengül Kürklü (35), Anıl Can Cenikli (23), Savaş Ürküp (57),Caner Kurt (19), Hikmet Polat (51),Mehmet Ayğan (43), Doğan Çamlıgüney (83),Kadir Berk Ceylan (10), Ekrem Türkoğlu (61), Söngül Ceylan (42), Rabia Keleş (24), Selcan Toprak (37), Zeynep Oruç (22), Senanur Ceylan (12), Seynur Bıçkıcı (46), Arzu Keskin (44) ve Seyma Çaycı (30) yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Amasya#Minibüs#Trafik Kazası

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