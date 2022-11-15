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Yolcu İETT otobüsünü birbirine kattı, şoföre saldırdı

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#Bahçelievler#İett Otobüsü#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 15:23

İETT otobüsünde sinir krizi geçiren bir yolcu şoföre saldırdı. Adamı annesi ve yolcular güçlükle sakinleştirdi. Adam otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başlarken, annesi fenalık geçirdi. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bahçelirevler Yenibosna’da İETT otobüsünde iddiaya göre, sinir krizi geçiren Enes isimli bir yolcu otobüs şoförüne saldırdı. Şoföre küfürler eden adamı annesi, yakınları ve yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Sinir krizi geçiren adam otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başladı. Anne en son oğlunun önüne oturup şoförün yanına gitmemesi için tutmaya çalıştı. Kadın bir süre sonra fenalaştı.

Otobüste bulunan bir kadın yolcu da “Oğlum yapma benim kalbim var" diye bağırdı.

Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasın yansıdı.

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#Bahçelievler#İett Otobüsü#Saldırı

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