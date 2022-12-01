Yolcu değil ölüm otobüsleri! 11 ayda 43 kazada 83 kişi öldü

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’na göre; yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karıştığı ölümlü trafik kazası sonuçları ve otobüs işleticisi teşebbüslerin kamuoyuna ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda; 1 Ocak 2022- 27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karışmış olduğu 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiştir” denildi.

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HIZ VE DİNLENME SÜRELERİNE DİKKAT

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sürücüler hız, çalışma/dinlenme süreleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine uymaları; yolcular da seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin sonuçları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili kurum/sektör ve firma yetkilileri ile müşterek değerlendirmeler yapılmakta olup, en çok kazaya karışan otobüs firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirilerek firmalara gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı ilkesi esasıyla denetim ve diğer faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir.”