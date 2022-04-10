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Yol verme tartışmasında otomobilin aynasını kırmıştı! Trafik magandası gözaltına alındı

#Maltepe#Yol Verme Kavgası#Gözaltı
Yol verme tartışmasında otomobilin aynasını kırmıştı Trafik magandası gözaltına alındı

Maltepe’de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

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Trafikte yaşanan kavga saat 21.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utku K., kullandığı 34 UTK 80 plakalı otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.’nın kullandığı 34 CTY 705 plakalı otomobilin önüne geçmek istedi. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.’nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde küçük çocuğu bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti.

Yol verme tartışmasında otomobilin aynasını kırmıştı Trafik magandası gözaltına alındı


Utku K. polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar’da yakalanarak gözaltına alındı. Utku K., polisteki ifadesinde yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek, "Araçtaki kadın sürücü ’Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin’ dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım" dedi. Utku K.’nin de tartıştığı Ş.A.’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Maltepe#Yol Verme Kavgası#Gözaltı

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