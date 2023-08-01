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Yol verme tartışmasında doktora saldırı... O anlar kamerada

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#İstanbul#Başakşehir#Trafik Tartışması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 11:03

Başakşehir'de bir şahıs, yol verme tartışması yaşadığı doktorun aracına trafiğin ortasında saldırdı. Aracından inerek küfürler savuran şahıs, ardından araca tekme ve yumruklar savurdu. Yaşananları kaydeden doktor, emniyete giderek şikayetçi oldu.

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Olay geçtiğimiz günlerde Başakşehir-İkitelli yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü seyir halinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın devam etmesinin ardından şahıslardan birisi aracından inerek küfür ve tehdit savurmaya başladı.

Yol verme tartışmasında doktora saldırı... O anlar kamerada

Sinirine hakim olamayan trafik magandası, işyeri hekimi Halit Allahverdi'nin olduğu araca tekme ve yumruklar atarak saldırmaya başladı. Olayı gören ve trafikte bulunan diğer sürücülerin araya girmesiyle şahıs aracına binerek uzaklaşırken, yaşananlar saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından doktor Halit Allahverdi emniyete giderek şikayetçi oldu.

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Yol verme tartışmasında doktora saldırı... O anlar kamerada

Yol verme tartışmasında doktora saldırı... O anlar kamerada

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#İstanbul#Başakşehir#Trafik Tartışması

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