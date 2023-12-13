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Yol ortasındaki elektik direğini görenler şaşkına dönüyor

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#Elektrik Direği#Diyarbakır#Bağlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 13:36

Diyarbakır'da çalışmalar sonucu daha önce kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği, genişletilen yolun kenarında kaldı.

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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları yapıldı. Daha önce kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği ise genişletilen yolun kenarında kaldı. Mahalle sakini Muhterem Çelik (19), "Eskiden bu elektrik direği, kaldırımın üzerindeydi.

Yol ortasındaki elektik direğini görenler şaşkına dönüyor

Belediye, çalışma yaparak kaldırımı geri çekti ve bu direk de önde kaldı. Bu direk tehlike oluşturuyor. Arabalar, kavşakta viraj alırken bu direğe çarpabilir. Burada sürücü kursu adayları da eğitim görüyor, onlar acemi olduğu için büyük sıkıntı oluşturuyor.

Yol ortasındaki elektik direğini görenler şaşkına dönüyor

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Burada yaya yolu da var ve yine sıkıntılı bir durum. Bunun kaldırılmasını istiyorum" dedi. Sürücü Yemliha Aşıcı (33) da "Bazen kavşaktan döndüğümüz zaman geniş alabiliyoruz ve iki araba orada sıkışırsa, kazaya sebebiyet verebiliyor.

Yol ortasındaki elektik direğini görenler şaşkına dönüyor

Direğin burada durması tehlike arz ediyor. Bu konuda hızlı önlem alınması gerekiyor. Sürücüler ve yayalar için önemli bir konudur" diye konuştu.

Yol ortasındaki elektik direğini görenler şaşkına dönüyor

Enerji şirketinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Yapılan kaldırım çalışması sonucunda yolda kalan beton elektrik direği ile ilgili gerekli teknik inceleme yapılmış olup söz konusu direkt hafta sonunda trafiğe engel olmayacak şekilde bulunduğu yerden kaldırılacak" denildi.

Yol ortasındaki elektik direğini görenler şaşkına dönüyor

 

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#Elektrik Direği#Diyarbakır#Bağlar

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