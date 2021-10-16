Yol ortasında 500 bin TL buldu, kuruşu kuruşuna teslim etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bitcoinde çok önemli gelişme... Adım adım rekora gidiyorBitcoin'de çok önemli gelişme... Adım adım rekora gidiyor!#Bitcoin
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: Beşiktaş bu sezon...Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: 'Beşiktaş bu sezon...'#Beşiktaş
Samsunda yolcu otobüsü dereye yuvarlandı Ölü ve yaralılar varSamsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var#Samsun
Çok yaygın ama henüz adı bile konmadı... Dikkat Beyinler sisleniyorÇok yaygın ama henüz adı bile konmadı... Dikkat! Beyinler sisleniyor#Koroanvirüs
Okuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti Öğretmen için karar verildiOkuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti! Öğretmen için karar verildi#Öğretmen
İstanbulda film gibi olay Yolcusu olduğu taksiyi çaldı, yaptığı pes dedirttiİstanbul'da film gibi olay! Yolcusu olduğu taksiyi çaldı, yaptığı pes dedirtti#Taksi
Zaman daralıyor Çok büyük felaketler kapımızdaZaman daralıyor! Çok büyük felaketler kapımızda #İklim Krizi
Yunan terbiyesizliğine Atatürkün evinden cevap'Yunan terbiyesizliği'ne Atatürk'ün evinden cevap#Atatürk
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA#Seyahat
Sergen Yalçının çok konuşulan görüntüsüSergen Yalçın'ın çok konuşulan görüntüsü#Sergen Yalçın
Memur olmak isteyenler dikkat İlanlar açıldı, başvuruyu kaçırmayınMemur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı, başvuruyu kaçırmayın#Memur
Korkunç kazada tüm ailesi öldü, yüzü tanınmayacak şekilde yandı... Onunla mutlaka tanışmalısınızKorkunç kazada tüm ailesi öldü, yüzü tanınmayacak şekilde yandı... Onunla mutlaka tanışmalısınız#Tulsi Vagjiani
Kızıyla yan yana: Kopyalayıp yapıştırmış gibiKızıyla yan yana: Kopyalayıp yapıştırmış gibi! #Milla Jovovich
O da estetik oldu, görenler tanıyamadı...Eski halinden eser yokO da estetik oldu, görenler tanıyamadı...Eski halinden eser yok! #Estetik Yaptıran Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Yol ortasında 500 bin TL buldu, kuruşu kuruşuna teslim etti

#Para#Güngören#Cüzdan

Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Adem Cevahir, dün çalıştığı sırada Güngören’de yol ortasında içinde 500 bin lira olan bir cüzdan buldu. Bulduktan sonra neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Cevahir, hemen polisi aradığını ardından cüzdan sahibine ulaşarak parayı kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Güngören Belediyesi'nde 7 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Adem Cevahir, dün saat 07.00 gibi ağır bir cüzdan bulduğunu söyledi. Çalıştığı sırada Merter Ali Rıza Caddesi yolu üzerinde cüzdanı bulan Cevahir, önce bu olayı önemsemedi. Cüzdanı eline aldığında çok ağır olduğunu fark eden Cevahir, içini açtığında şok olduğunu ve cüzdanın içinde bir sürü euro ve dolar olduğunu belirtti. O esnada ne yapacağını şaşıran Adem Cevahir, arkadaşlarına danışarak ne yapması gerektiğini, parayı nasıl sahibine teslim edebileceklerini sordu. Ardından polisi aradıklarını ifade eden Adem Cevahir, “Cüzdan içinden çıkan numarayı aradık ve sahibine ulaştık” dedi.

BİN DOLAR HEDİYE ETTİ

Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, “Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik” diye konuştu. Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, “Çünkü onu harcasam haram para. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı” açıklamasını yaptı.

Yol ortasında 500 bin TL buldu, kuruşu kuruşuna teslim etti

Haberin Devamı

İşçi Adem Cevahir’i dün örnek davranışı için belediye binasında ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da Cevahir'e hediyesini takdim ederken “Biz de Güngören Belediye olarak böyle bir vatandaşı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Herkese örnek olsun” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Para#Güngören#Cüzdan

BAKMADAN GEÇME!

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım