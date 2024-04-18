×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yol kontrollerinde 9 keklik ele geçirildi! Kaçak avlanan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Hizan#Keklik
Yol kontrollerinde 9 keklik ele geçirildi Kaçak avlanan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 09:26

Bitlis’in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi. Kaçak olarak avlanan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi.

Haberin Devamı

Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sağanlı köyü yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Denetimde, 8 kafeste 9 keklik ele geçirildi.

Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi. Kekliklerden 5'i ekipler tarafından doğaya salınırken, kuyrukları kesik olan 4’ü ise tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

Avcılıkta kullanılan 8 tahta kafes ve 8 kıl tuzak ise ekipler tarafından imha edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#Hizan#Keklik

BAKMADAN GEÇME!