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Yol kesti... Aracı yumrukladı! Bu da taksici görünümlü maganda

#İstanbul#Esenler#Taksi

İstanbul'un Esenler ilçesinde trafikte otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Trafik ışıklarında aracından inen taksici, tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk attı. Sürücüye küfürler yağdıran taksici, daha sonra da aracıyla seyir halindeki otomobili sıkıştırmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yemek ve alışveriş sipariş firmasına ait otomobilin sürücüsü ile 34 TJN 84 plakalı taksinin şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından taksi şoförü, otomobil sürücüsüne bir süre yol vermedi. Trafik ışıklarında durduklarında ise aracından inen taksici, otomobildeki sürücünün bulunduğu kapıyı açmaya çalıştı. Kapıların kilitli olması üzerine otomobilin camına yumruk atan taksici, sürücüye de küfürler yağdırdı. Trafikte diğer sürücülerin kornaları ile tepki göstermesi üzerine taksici, aracına binerek ilerlemeye başladı. Taksici bu kez de seyir halindeyken tartıştığı sürücünün otomobilini kendi aracıyla sıkıştırmaya başladı. Sürücünün önüne geçerek tekrar durdurmaya çalışan taksici, başarılı olamayınca uzaklaştı.

Yol kesti... Aracı yumrukladı Bu da taksici görünümlü maganda


OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

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Otomobil sürücüsü, yaşananları da cep telefonuyla kaydetti. Sürücü görüntüleri çektiği sırada, "Görüyorsunuz, bu adam taksici. Taksici, ışıklarda önümü kesti. Bana bıçak salladı. Şu an peşimden geliyor. Trafikte önümü kesmeye çalışıyor. Beni gasbetmeye mi çalışıyor, anlamadım. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Küfürler, tehditler havada uçuşuyor" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Esenler#Taksi

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