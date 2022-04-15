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Yol kesen Suriyeli geri gönderiliyor

#Suriye#Yol Kesme#Sınır Dışı
Yol kesen Suriyeli geri gönderiliyor

İstanbul Bağcılar’da esnaflık yapan Suriyeli Hamze Hammamı (25), geçen pazar günü dükkanının önünde sokağa sandalyesini koyup oturmuştu.

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Otomobille sokaktan geçmeye çalışan bir sürücü ve Hammamı arasında tartışma yaşanmış, Hammamı sandalyede oturarak etrafına bağırıp “Erkek olan gelsin” demeye başlamıştı. Hammamı, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınmıştı. Hakkında ‘kasten yaralama, hakaret, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatılan Hammamı çıkarıldığı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sınır dışı edilmesi için Emniyet’e teslim edilmişti. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Hammamı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Yol kesen Suriyeli geri gönderiliyor

‘BANA SALDIRDILAR’

Hammamı, ifadesinde, “Uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olan kişiler bana saldırdılar. Polis gelince oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım” demişti.

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#Suriye#Yol Kesme#Sınır Dışı

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