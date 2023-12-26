Yol açma faciası... İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 kişi öldüız

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Ağrı Taşlıçay’a bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında pazar günü akşam saatlerinde koyunlarının bulunduğu bölgedeki yaklaşık 200 metrelik yolun açılmasını isteyen sürü sahipleri İl Özel İdare Müdürlüğü’nden yardım istedi.

Köye gelen operatör Necati Şen (40), kullandığı iş makinesine mezradan aldığı 3 kişiyle yaklaşık 200 metre uzaklıktaki koyunların bulunduğu yere gitti. Ancak yoğun tipi nedeniyle koyunlara ulaşamayan Şen ve yanındakilerin içinde bulunduğu kepçe, dönüşte yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın hemen ardından mezrada yaşayanlar 112’ye ihbarda bulundu.

HERKES SEFERBER OLDU

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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile güçlükle iş makinesine ulaşan AFAD, UMKE, jandarma ve köy korucuları, kepçe operatörü Necati Şen’i yaralı olarak buldu. Ekipler, yaklaşık 500 metre taşıdıkları kepçe operatörünü paletli ambulansa ulaştırdı. Ekipler, iş makinesindeki Mustafa Taşdemir’in de cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yoğun kar fırtınası sebebiyle arama ekipleri ve vatandaşlar, kepçedeki Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede ekipler ve köylüler ellerine geçirdikleri malzemelerle karlı zeminde arama yaptı. Fırtına sebebiyle gece ara verilen çalışmalara dün sabah hava durumunun normale dönmesiyle yeniden başlandı. Bölge halkının da katıldığı aramalarda Yasin Taşdemir ile Raif Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Bulundukları yerden çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Bu arada 200’e yakın koyunun da kar ve tipide öldüğü öğrenildi.