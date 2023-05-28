Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

YÖK’ten ücret uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Zam#Üniversite
YÖK’ten ücret uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerini, eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.

Haberin Devamı

YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, bazı vakıf okullarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikâyetler olduğu belirtildi. Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

Yazıda ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına, “Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları” kararı da hatırlatıldı.
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Zam#Üniversite

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık