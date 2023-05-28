YÖK’ten ücret uyarısı

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YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, bazı vakıf okullarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikâyetler olduğu belirtildi. Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

Yazıda ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına, “Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları” kararı da hatırlatıldı.

