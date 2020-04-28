Yoksul Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yoksulun Eş Anlamlısı

Kendini ya da ailesini geçindirmekte zorluk çeken kişi, toplum ve ülkeler için yoksul kelimesi kullanılmaktadır. Bu konuda mal veya mülkü bulunmayan aynı zamanda parası olmayan anlamına da geliyor. Türk Dil Kurumu bu kelime için eş anlamlı olarak, ‘fakir’ kelimesini karşımıza çıkarmaktadır.

Yoksul Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Geçim sıkıntısı yaşayan pek çok insan için yoksul kelimesi kullanılır. Özellikle kenar mahalleler olarak bilinen yerlerde yaşayan bu insanlar için yoksul denir. Yoksul geniş bir anlama sahiptir ve ayrıca toplum ile ülkeler için de kullanılır. Bu kelimeye eş anlamlı olarak ayrıca fakir sözcüğü üzerinden de değerlendirebilirsiniz.

Yoksulun Eş Anlamlısı

Yoksulun eş anlamlısı olarak fakir sözcüğü karşımıza çıkıyor.

‘’O çok yoksul bir ailede yetişmiş.’’

‘’Küçükken fakirmiş ama başarısıyla çok zengin oldu.’’

Cümle içerisinde bu şekilde aynı anlam üzerinden yoksul ile fakir kelimelerini kullanabilirsiniz.