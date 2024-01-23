Yoksa insanlık mı battı

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Turizmin başkenti Antalya, 17 Ocak Çarşamba sabahı jandarma ve polise yapılan başsız ceset ihbarıyla adeta bir korku filminin sahnesi haline geldi. Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi’nde sahile vuran cesedin kime ait olduğunun bulunması için hummalı bir çalışma başlatıldı. 20 Ocak’ta ise bu sefer yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi’nde yine cinsiyeti belirlenemeyen yeni bir ceset sahile vurdu.

KAYIP MERVE ŞÜPHESİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik kırmızı alarma geçerken, Serik, Manavgat ve Alanya sahillerini kapsayan 73 kilometrelik mesafede dört günde beş ceset ortaya çıktı. Yeni cesetlerin sahile vurmasının ardından arama faaliyetlerine hız verilirken, altıncı ceset Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi sahilde bulundu. Yetkililer, bu cesedin 14 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas’a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği aldı.

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Gözden Kaçmasın Bakan Yerlikaya'dan Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama Haberi görüntüle

OTEL ÇALIŞANLARI BULDU



Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde dün de iki ceset daha bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi, savcı incelemesinin ardından cesetler Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sahile vuran ceset sayısının 8’e yükselmesiyle tüm Antalya, korku filmi senaryosuna dönen bu olayı konuşmaya başladı.





KIYAFETLER SURİYE’DEN

Sosyal medyada farklı senaryolar gündeme getirilirken, Antalya Valiliği, kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin bir süre önce kaybolan Merve Şevval Elmas’a ait olduğunun değerlendirildiğini, diğerlerine ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin ise Suriye olduğunun belirlendiğini açıkladı.

90 KİŞİLİK TEKNE KAYIP

Valilik yetkilileri, Lübnan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiğini, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiğini ve teknenin kaybolduğunu vurguladı. Açıklamada “Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın güney ve dalganın güney doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir” dedi.

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VALİ: BÜYÜK BİR TRAJEDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Hürriyet’e “Adli Tıp Kurumu’ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da X hesabından yaptığı açıklamada cesetlerden birinin Merve Şevval Elmas’a ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer cesetlerin Akdeniz’de batan 90 kişilik göçmen teknesindeki kişiler, Muğla’da bulunan 1 kişinin de 6 Ocak’ta Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de “Bizim de aldığımız bilgi bu cesetlerin göçmenlere ait olduğu” dedi.





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ULUSLARARASI ARAŞTIRMA

HÜRRİYET’in edindiği bilgiye göre hem İçişleri hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçların ardından Suriye, Lübnan ve Kıbrıs’la da bilgi paylaşımı yapılacak.

MUHTARLAR ANLATTI: KORKU FİLMİ GİBİYDİ

Çenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz: İlk cesetler bizim sahile vurdu. Denizkent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Erdoğan: Sahile vuran cesetlerde vücut bütünlüğü yoktu. Sadece kemiklerden insan olduğu anlaşılıyordu. Ben de gördüm. Gerçekten korku filmi gibiydi.

MAALESEF CİĞERPAREM

Antalya’da 4 Ocak’tan beri kayıp olan Merve Şevval Elmas’ın babası Osman Elmas verdiği DNA sonucuna göre bulunan cesedin kızına ait olduğunu belirtti. DNA eşleşmesi haberiyle yıkılan baba Osman Elmas, “Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse götüreceğiz” dedi. Merve’nin cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

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BİR DE MUĞLA SAHİLİNDE...

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu. Ekincik koyunda dün saat 02.00 sıralarında balık avlayan kişi, karaya vurmuş kadın cesediyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların sudan çıkardığı, tek kolu olmadığı belirlenen kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bir kaçak göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KKTC’DE DE SON 9 GÜNDE 2 CANSIZ BEDEN

Antalya sahillerine peşpeşe cesetlerin vurması ve Kıbrıs’a doğru yola çıkan mülteci teknesinin batmış olabileceği tahminleri, dikkatleri KKTC sahillerine çevirdi. Polis raporlarına göre, KKTC sahillerinde son dokuz günde iki ceset tespit edildi. Batan mülteci teknelerinden olduğu tahmin edilen cesetler, KKTC kıyılarında uzun yıllardır rastlanan bir olay. Çoğu Lübnan ve Suriye, bir kısmı da Türkiye sahillerinden yola çıkan mülteci teknelerinin Kıbrıs’taki hedefi AB üyesi Kıbrıs Rum yönetimi toprakları oluyor. KKTC’de en son geçen cuma günü tamamen çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Kapraz yarımadasının güney sahillerinde tespit edilmesi, Kıbrıs adasının kuzeyinde kalan Antalya’daki cesetlerle bağlantısını zayıflatıyor. Bir önceki ceset ise 14 Ocak’ta Antalya ve Mersin sahillerine bakan kuzey sahillerinde bulundu. Karpaz Yarımadası Yeşilköy bölgesinde tespit edilen cesedin bir erkeğe ait olduğu belirtildi.