×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yok böyle vicdansızlık

Güncelleme Tarihi:

#Kedi#Köpek#Pompalı Tüfek
Yok böyle vicdansızlık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

İstanbul’da mahalle sakinlerinin baktığı yavru kediler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü. Bartın’da da gebe olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş açıldı. Arka bacağı ve kuyruğu kesilen köpek, 5 yavru dünyaya getirdi. Bir yavrusunu kaybetti.

Haberin Devamı

İstanbul Sultangazi’de iki bina arasındaki boş arazide anne kedi ve 4 yavrusuna bakanlardan Gül Koçak, mama vermeye gitti. Koçak, üç yavru kedinin öldüğünü görüp şoke oldu. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan Koçak ardından üç yavru kediyi gömdü. Koçak ve komşuları, anne kediyle bir yavrusunu da tüm aramalarına rağmen bulamadı.

GEBE KÖPEĞE TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER

Bartın’a bağlı Mugada köyünde de kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, gebe olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Sırt ve bacağına saçmalar isabet eden köpek, arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Köpek yaralı halde doğum yaptı ve 5 yavru dünyaya getirdi. Hayvanseverlerin yaralı halde bulduğu köpek ve 5 yavrusu, Zonguldak’taki veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Yavrulardan 1’i hayatını kaybederken 6 saçma isabet eden anne köpek, ameliyat edildi. Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi#Köpek#Pompalı Tüfek

BAKMADAN GEÇME!