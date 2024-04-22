Yok böyle vicdansızlık

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İstanbul Sultangazi’de iki bina arasındaki boş arazide anne kedi ve 4 yavrusuna bakanlardan Gül Koçak, mama vermeye gitti. Koçak, üç yavru kedinin öldüğünü görüp şoke oldu. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan Koçak ardından üç yavru kediyi gömdü. Koçak ve komşuları, anne kediyle bir yavrusunu da tüm aramalarına rağmen bulamadı.

GEBE KÖPEĞE TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER

Bartın’a bağlı Mugada köyünde de kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, gebe olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Sırt ve bacağına saçmalar isabet eden köpek, arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Köpek yaralı halde doğum yaptı ve 5 yavru dünyaya getirdi. Hayvanseverlerin yaralı halde bulduğu köpek ve 5 yavrusu, Zonguldak’taki veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Yavrulardan 1’i hayatını kaybederken 6 saçma isabet eden anne köpek, ameliyat edildi. Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun durumunun iyiye gittiği bildirildi.