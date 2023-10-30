Yok böyle kutlama... 7’den 77’ye tüm Türkiye meydanlardaydı

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Türkiye genelindeki kutlamalar sabah erken saatlerden itibaren başladı. Kırmızı beyaza bürünen kentlerde milyonlarca vatandaş, kutlamalar için caddeleri doldurdu. Yurdun dört bir yanındaki kutlamalarda mehteran takımları, folklor ekipleri gösteriler sundu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 100’üncü yıla özel hazırladıkları perfonsmanları sergiledi. Kentlerin caddeleri kortejlerin geçişleriyle şenlenirken gökyüzünde helikopterler ve askeri uçaklar şov yaptı. Kadın çocuk, yaşlı genç milyonlarca kişiellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı. Pek çok kişi ise, törenlere 100’üncü yıl yazan tişörtlerle katıldı.

VALS YAPTILAR

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, okullarında düzenlenen törenle Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Öğrenciler, 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamındavals gösterisi yaptı. Her yıl 29 Ekim’de geleneksel olarak düzenlenen vals gösterisi, bu yıl okulun 12’nci sınıf öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 372 öğrencinin hazırlandığı gösteri, izleyiciler tarafından beğenildi.

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CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul’da Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenlere okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Beşiktaş sokaklarında ellerinde Türk bayrağı ile ‘Cumhuriyet Yürüşü’ yapan öğrenci ve vatandaşlar, kutlamalara Beşiktaş Anadolu Lisesi’nin bahçesinde devam etti. Okulda öğrenciler halk oyunları ve şiir dinletileri gösterileriyle 100’üncü yılı coşkuyla kutladı.

DUYGULANDIRAN ANLAR

İzmir Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu öğrencileri, oluşturdukları ‘100’üncü Yıl’ koreografisiyle büyük alkış aldı. Töreni yoğun bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, yapılan koreografi sırasında duygusal anlar yaşadı.

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1000 KİŞİDEN 100

- Eskişehir’deSivrihisar Havacılık Merkezi, Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1000 kişi 100 rakamını oluştururken, Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in uçağı da yıldız olarak kullanıldı.

Koreografinin ardından Semin Öztürk Şener’in Cumhuriyet Bayramı´na özel akrobasi uçuşu ise nefes kesti.