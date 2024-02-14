Yoğun bakımlar normale döndü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yoğun bakımlarda doluluk oranının gerilediğini belirterek, “Yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı” dedi. Koca, şunları söyledi: “Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüze 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakârlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

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35 BİN YENİ PERSONELDE GERİ SAYIM

Bakan Koca, yeni alınacak sağlık personeline ilişkin de şu bilgileri verdi:“Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (dün) itibarıyla başladı. Personel alımı bugün (dün) imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.”